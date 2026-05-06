Сплетни грех! Что нельзя в день памяти святого апостола Марка 8 мая 2026

В народе апостола прозвали Ключником, веря, что именно у него хранятся ключи от небесной влаги. Для крестьян майские дожди были вопросом выживания: от них зависел урожай. Поэтому 8 мая особенно усердно молились о ниспослании дождя. Считалось, если небо «откроется» в этот день, хлеба уродятся на славу, а у скота будет много молока. Существовал даже специальный заговор: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!».