Нижегородцы получили денежные бонусы за переход на онлайн-счета

Первые итоги акции «Двойная выгода» подведены в регионе — 15 клиентов гарантирующего поставщика стали её победителями. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «ТНС энерго НН». Лицевые счета счастливчиков выбрали случайным образом среди тех, кто выполнил условия конкурса, каждый из них получил по 1000 рублей для оплаты ресурса.
На данный момент более 560 тысяч жителей области уже отказались от бумажных платежек в пользу цифровых. Как отмечают в «ТНС энерго НН», такой массовый переход на электронный формат позволил спасти от вырубки около 70 деревьев. Компания продолжает фиксировать рост числа участников, выбирающих экологичный способ получения счетов.
Акция продолжается, и у каждого абонента есть шанс получить денежный бонус на счет. Для участия необходимо подключить электронную квитанцию любым удобным способом и обязательно подтвердить адрес своей почты. Подробные правила и условия проведения розыгрыша доступны на официальном сайте организации.
