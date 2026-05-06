Белорусский производитель выпустил гематоген по спецрецептуре — вот почему

Белорусское предприятие «Белтея» выпустило гематоген по специальной рецептуре. Поставки инновационного продукта уже начинаются в страны Центральной Азии, в частности, в Узбекистан.
— От наших партнеров в Узбекистане к нам поступил запрос на производство гематогена по особой рецептуре в связи с тем, что это исламская страна и у них есть свои требования, — рассказал главный инженер предприятия Юрий Куливец, слова которого приводит БелТА.
Он также добавил, что предприятие пожелания и требования покупателей из Узбекистана в полной мере удовлетворили, уже пройдены необходимые процедуры, запланирована первая поставка спецрецептурного гематогена на рынок Узбекистана.
Также на предприятии рассматривают возможность организации поставок в Казахстан, рынок этой страны специалисты в настоящий момент изучают.
