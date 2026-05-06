Воронежские аграрии засеяли больше 50% зерновых и зернобобовых площадей

В Воронежской области продолжается весенняя посевная кампания. Ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми уже засеяно 333,9 тыс. га или 65,6% от запланированных площадей. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства во вторник, 5 мая.