Воронежские аграрии засеяли больше 50% зерновых и зернобобовых площадей

В Воронежской области продолжается весенняя посевная кампания. Ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми уже засеяно 333,9 тыс. га или 65,6% от запланированных площадей. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства во вторник, 5 мая.
Также в полях идёт сев технических культур. Сахарная свёкла посеяна на площади 65,7 тыс. га, а подсолнечник — на площади 127,5 тыс. га.
Кроме того, стартовал сев поздних яровых культур. Кукурузы на зерно посеяно 42,6 тыс. га, а на силос — 9,5 тыс. га.
В министерстве отметили, что семена яровых культур под урожай 2026 года завезены в полном объёме с учётом страхового фонда. А сельхозтоваропроизводители региона полностью обеспечены необходимой техникой горюче-смазочными материалами для проведения сезонных полевых работ.