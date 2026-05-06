В Зеленоградске выставили на торги право аренды участка под ИЖС на улице Гагарина

Начальная цена права аренды составляет 7,947 млн руб.

Администрация Зеленоградского муниципального округа объявила электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на улице Гагарина. Соответствующее извещение размещено на сайте ГИС «Торги».

На торги выставлен участок с кадастровым номером 39:05:010322:381 площадью 694 кв. м. Он относится к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования — для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена права аренды составляет 7,947 млн руб. Шаг аукциона — 238,4 тыс. руб. (3%), задаток — 3,97 млн руб. (50% от начальной стоимости). Прием заявок открыт с 30 апреля и продлится до 18 мая, сами торги назначены на 21 мая. Договор аренды с победителем планируется заключить сроком на 20 лет.

Согласно документации лота, участок расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Помимо строительства жилого дома, в рамках разрешенного использования допускается размещение вспомогательных объектов — хозяйственных построек, гаражей и иных сооружений, обеспечивающих эксплуатацию жилья.

Арендодателем выступает заместитель главы администрация Зеленоградского округа.