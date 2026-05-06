Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самары Носков: «Очистку пляжей начали намного раньше планируемого срока»

Новая техника помогает убирать пляжи Самары от мусора и веток.

Источник: администрация Самары

В Самаре уже начали очищать городские пляжи от мусора и веток. Работы стартовали намного раньше, чем власти планировали в начале весны. После паводка необходимо убрать 162 тысячи квадратных метров пляжей. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Погода в Самаре установилась почти летняя. Уже к началу недели уровень воды в Волге снизился, и пляжи даже сейчас не пустуют. На берег уже вышли любители пляжного спорта и красивых фото на фоне волжских закатов», — написал мэр.

С помощью новой техники удалось собрать более 300 тонн бревен и веток. Также специалисты заканчивают дератизацию и обработку от клещей набережной. Следующий этап — завоз и 29,5 тонн песка. Кроме того, готовится к установке пляжное оборудование. Напомним, в этом году в зонах отдыха у воды появятся новые теневые навесы, детское оборудование и дополнительные душевые.

Сейчас в очистке пляжей задействованы 18 человек и пять единиц техники, в том числе прицепной пескопросеивающий аппарат, который избавляет песок от камней, стекла и др. Ведется пусконаладка новой самоходной пляжеуборочной пескопросеивающей машины. Ее запустят после завершения уборки основной массы мусора.