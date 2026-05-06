Глава Самары Носков: «Очистку пляжей начали намного раньше планируемого срока»

С помощью новой техники удалось собрать более 300 тонн бревен и веток. Также специалисты заканчивают дератизацию и обработку от клещей набережной. Следующий этап — завоз и 29,5 тонн песка. Кроме того, готовится к установке пляжное оборудование. Напомним, в этом году в зонах отдыха у воды появятся новые теневые навесы, детское оборудование и дополнительные душевые.