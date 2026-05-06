Архитектор Фисенко рассказал, как превратить старую дачу в современный дом без сноса

Начинать специалист советует с проверки фундамента и несущих конструкций. Именно на них смотрят в первую очередь, а не на крышу и фасад. Крепкий фундамент, целые балки и стабильные стены означают, что дом можно реанимировать: локально усилить основание, заменить гнилые элементы, убрать трещины и перекосы. Особенно перспективны кирпичные и монолитные дома. Они надёжны, хорошо держат тепло и способны прослужить ещё много лет без серьёзного ремонта. Если же фундамент просел, балки сгнили, а дом собран из старого каркаса или сырых пеноблоков, вложения в реконструкцию часто сравнимы со стройкой с нуля. Это нужно честно признать до начала ремонта.