Архитектор Фисенко рассказал, как превратить старую дачу в современный дом без сноса

Выбор между строительством нового дома и реставрацией старого зависит от бюджета, сроков, участка и долгосрочных планов. Об этом изданию Regions.ru рассказал основатель и главный архитектор компании «СтройПроект» Михаил Фисенко.
По его словам, старый дачный дом не всегда нужно сносить. Часто его можно довести до почти нового состояния, если правильно оценить конструкцию, обновить инженерные системы и продумать планировку.
Начинать специалист советует с проверки фундамента и несущих конструкций. Именно на них смотрят в первую очередь, а не на крышу и фасад. Крепкий фундамент, целые балки и стабильные стены означают, что дом можно реанимировать: локально усилить основание, заменить гнилые элементы, убрать трещины и перекосы. Особенно перспективны кирпичные и монолитные дома. Они надёжны, хорошо держат тепло и способны прослужить ещё много лет без серьёзного ремонта. Если же фундамент просел, балки сгнили, а дом собран из старого каркаса или сырых пеноблоков, вложения в реконструкцию часто сравнимы со стройкой с нуля. Это нужно честно признать до начала ремонта.
Следующий важный этап — полное обновление инженерных систем. Проводка, трубы, отопление, канализация и вентиляция в большинстве дачных домов морально и физически устарели. Именно инженерка определяет, будет ли дом пригоден для круглогодичного проживания. Современные материалы и технологии позволяют создать энергоэффективное и комфортное жильё с системой «умный дом», надёжной теплоизоляцией и продуманными инженерными решениями. После такой перезагрузки исчезают типичные проблемы старых дач — сырость, сквозняки, перегрузка сети и страх перед коротким замыканием.
Завершающая задача, которую ставит Фисенко, это перепланировка и обновление внешнего вида. Даже без сноса несущих стен можно сильно изменить дом: объединить кухню и гостиную, добавить света, сделать удобный вход и террасу. При этом несущие стены трогать нельзя, и это нужно учесть в проекте. Сначала подготавливается схема помещений и нагрузок, затем идёт отделка. Новые окна и двери, аккуратный фасад и обновлённая кровля визуально убирают ощущение дачи из прошлого. При сохранении коробки дом по комфорту, планировке и инженерии становится максимально близок к новому, а вложения остаются ниже, чем при полном сносе и стройке с нуля.
