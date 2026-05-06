Количество засоров в нижегородских сетях водоотведения выросло на 26%

Ежедневно аварийные бригады выезжают от 10 до 30 раз на устранение засоров и очистку приемных отделений канализационных насосных станций. На это они могут тратит по несколько часов, хотя этого можно избежать, если жители будут выбрасывать бытовой и строительный мусор не в канализационную сеть, а в контейнеры для сбора отходов, считает мэр.