2200 засоров устранили нижегородские коммунальщики за четыре месяца

В Нижнем Новгороде резко выросло число засоров на сетях водоотведения — только за первые четыре месяца 2026 года их устранили около 2200. Это на 26% больше, чем год назад, и на 35% выше показателей 2024-го. О тревожной ситуации сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.