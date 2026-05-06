Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета

Москвичей предупредили об ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Москвичей вновь начали предупреждать о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни, соответствующие сообщения от Т2 и «Ростелекома» получили корреспонденты РИА Новости.

В понедельник «большая четверка» операторов связи предупредила о временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Такие ограничения наблюдались во вторник в первой половине дня. Позже Минцифры России заявило, операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве.

«В Москве в целях безопасности в ближайшие дни могут быть временные ограничения мобильного интернета. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий и не зависит от работоспособности наших сетей», — говорится в сегодняшнем сообщении T2.

В свою очередь «Ростелеком» также уведомляет своих абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. «Это не зависит от нас и от работоспособности нашей сети. Ограничения продлятся до 9 мая включительно», — пояснили в компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в марте отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.

