Выпускник программы «Герои Прикамья» высадил в городе своё дерево памяти

Своё памятное дерево 6 мая в Перми высадил выпускник программы «Герои Прикамья», ветеран спецоперации Константин Челноков.
Акция «Сад памяти» прошла в сквере имени Н. Ф. Краснова в столице Прикамья. Константин Челноков поблагодарил всех, кто присоединился к участию в Перми в акции в этот день.
«Вместе мы продолжаем сохранять память о подвиге наших предков и заботиться о будущем нашей планеты», — отметил ветеран спецоперации. В Минприроды Пермского края рассказали, что акция пройдёт на всех территориях региона. В планах — высадить более 133,6 тысяч деревьев, которые появятся в 64 местах. В 41 локациях региона посадят 8478 новых «зелёных» символов памяти.
В краевом ведомстве рассказали, что любой желающий может присоединиться к акции «Сад памяти» и тем самым увековечить память погибших в годы ВОВ.
Чтобы стать участником акции, нужно открыть интерактивную карту акции, выбрать регион участия и пройти регистрацию в выбранной локации. Для посадки памятного дерева участнику на месте дадут необходимые инструменты и саженец. Любой также может сам высаживать деревья памяти в выбранном им месте, а затем добавлять появившуюся «зеленую» памятную точку на карту проекта.
Акция международная. В Прикамье её организатором стала администрация губернатора Пермского края.
Акция стартовала ещё в 2020 году. В этом году планируется к высадке 27 миллионов деревьев по всей стране. Число кратно количеству тех, кто отдал свои жизни в годы войны, в память о каждом из них.
Акцию поддерживают Минприроды России, Рослесхоз, фонды «Память полководцев Победы», «Волонтеров Победы» и АНО «Сад Памяти». Мероприятие проводится по нац и федеральным проектам «Экологическое благополучие» «Сохранение лесов». Она действует по поручению Президента России Владимира Путина, который сам своё памятное дерево высадил в 2020 году. Дерево памяти президента растёт в Тверской области там, где Ржевский мемориал.