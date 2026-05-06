Штормовое предупреждение из-за ветра объявлено в Нижнем Новгороде

Синоптики прогнозируют порывы до 18 м/с и грозы 6 мая, энергетиков региона перевели в режим повышенной готовности.

Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях сильной непогоды, которая ожидается в Нижегородской области 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По прогнозам Гидрометцентра, в области возможны грозы и усиление юго-западного ветра с порывами до 18 м/с.

К оперативному реагированию на возможные аварии подготовлены 122 бригады, включающие 517 специалистов и 282 единицы спецтехники. Под особым контролем находятся социальные и инфраструктурные объекты. На случай отключений подготовлены 230 резервных источников питания мощностью более 10 МВт.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к оборванным проводам. Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по телефону горячей линии «Светлая линия» 8−800−220−0−220 или через мобильное приложение «Есть свет!».

Ранее сообщалось, что канатную дорогу внезапно временно закрыли в Нижнем Новгороде.