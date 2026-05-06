Юрий Шалабаев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев традиционно накануне празднования Дня Победы провел в Кремле встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. Мэр сообщил об этом в своих социальных сетях, отметив, что жизнь этих людей является примером стойкости, мужества и любви к Родине.
Фронтовики, узники концлагерей, партизаны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда принимали поздравления с великим праздником и делились своими воспоминаниями.
Юрий Шалабаев рассказал, что нижегородцы гордятся отважными земляками и свято чтят память об их подвигах. Он также поделился, что город проводит большую работу, заботясь о ветеранах: оказывает адресную помощь, решает вопросы социального обслуживания, поддерживает ветеранские организации, а также регулярно проводит памятные встречи и мероприятия для ветеранов.
«Конечно, мы хотим, чтобы вы чувствовали заботу не только в канун или во время празднования Дня Победы, а чтобы это было каждый день. Поэтому, пользуясь случаем, ещё раз напоминаю: если есть какие-то вопросы, если есть какие-то проблемы, пожалуйста, говорите о них, мы обязательно всё зафиксируем, по мере возможностей постараемся все вопросы решить. Сделаем всё от нас зависящие», — сказал глава города во время торжественного приема.
В своем обращении к ветеранам мэр выразил благодарность за их вклад в безопасность страны и города и за участие в воспитании подрастающих поколений. Юрий Шалабаев поздравил всех с наступающим Днем Победы и пожелал ветеранам здоровья и бодрости духа.
Почетный гражданин и Почетный ветеран Нижнего Новгорода Евгений Иванович Макаров, который в прошлом году отметил свое 100-летний юбилей, поделился своими воспоминаниями о том тяжелом для всей страны времени. Он воевал на Западном фронте с 1943 года и, будучи радистом в пехоте, освобождал Ельню, Смоленск, Белоруссию и дошел до Берлина.
«Вы знаете, меня в армию сначала не брали: я весил 38 кг и был ростом 1,48 метра. Но с пятого класса я изучал немецкий язык, и меня поэтому взяли. Закончив спецшколу радистов, сразу попал на фронт», — рассказал ветеран.
Евгений Иванович был дважды ранен — во время операции «Багратион», когда, несмотря на ранение, он остался на поле боя, и позже, под Варшавой, когда сбежал из медсанбата, чтобы продолжить свой боевой путь.
«День Победы — это тот праздник, которым я горжусь. Горжусь за свою страну, за Родину!» — поделился Евгений Иванович Марков. Ветеран Великой Отечественной войны, балетмейстер, Заслуженный артист РСФСР и Почетный гражданин Нижнего Новгорода Отар Михайлович Дадишкилиани, который в этом году отметит свое 103-летие, в 1943 году ушел на фронт добровольцем, а День Победы в 1945 году встретил в госпитале.
«День Победы хорошо отражен в песне: “День Победы — это праздник со слезами на глазах”. Я как участник войны невольно вспоминаю всех своих друзей, их уже многих нет, а это всё были боевые товарищи, с которыми я прошёл фронт — 44-я армия, 51-я армия Южного фронта», — рассказал Отар Михайлович, поблагодарив городские и региональные власти за внимание к ветеранам.
Воспитанники Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина также поздравили ветеранов с Днем Победы, пожелали им крепкого здоровья и выразили особую благодарность за возможность общаться с такими мужественными людьми.
«В глазах ветеранов — целая эпоха мужества, стойкости и несломленного духа. Когда встречаешься с ними взглядом, невольно наворачиваются слёзы: ведь это люди, которые прошли через тяжелейшие испытания, чтобы мы жили под мирным небом», — поделилась воспитанница центра Полина Корнева.
Она рассказала, что ее прадедушка — герой Великой Отечественной войны — дошел до Берлина и был награжден тремя орденами Мужества и медалью «За отвагу».