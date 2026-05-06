В Новосибирской области выросло число МСП в сфере проката спортинвентаря

Количество малых и средних предприятий Новосибирской области в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха за последний год увеличилось в 1,5 раза и достигло 90. Поддержку предпринимателям оказывают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Такие компании предлагают аренду велосипедов, сапбордов и туристических судов, шезлонгов, зонтиков и прочего инвентаря. Чаще всего бизнес в этой сфере открывают индивидуальные предприниматели — на долю ИП приходится 9 из 10 зарегистрированных МСП в этой области. При этом более трети всего прокатного бизнеса ведут молодые люди в возрасте до 35 лет.
Им доступны различные меры поддержки. В их числе инструменты продвижения на условиях софинансирования — 50% стоимости услуги возьмет на себя государство. Также открыт прием заявок на размещение рекламы на цифровых экранах в метро Новосибирска или в жилых комплексах и многоквартирных домах.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.