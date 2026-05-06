Жительницу Чайковского заподозрили в незаконном получении социальных выплат

Женщина подала в профильное ведомство недостоверную информацию о своих доходах.

Источник: Комсомольская правда

В Чайковском сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили возможный факт мошенничества при оформлении социальной помощи. Под подозрение попала местная жительница 1975 года рождения.

По данным правоохранительных органов, женщина подала в профильное ведомство недостоверную информацию о своих доходах. Благодаря этому её семья получила статус малоимущей и право на государственную поддержку.

Позже с ней заключили социальный контракт на развитие бизнеса по переработке вторсырья. В рамках этой программы она получила выплату в размере 350 тысяч рублей.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.