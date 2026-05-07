Эксперт: концерт 9 Мая в Ивангороде стал для эстонцев практически традицией

Каждый год 9 мая граждане Эстонии едут в Нарву, чтобы посмотреть с берега реки праздничный концерт в честь Дня Победы, который организуют власти российского Ивангорода. Об этом редакции Новостей Mail рассказал член Совета по внешней и оборонной политике и экспертного Совета при комитете по международным делам Госдумы России Александр Носович.

Авторы и эксперты
Александр Носович
Политолог, журналист-международник
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт отметил, что история с поездками в Нарву для просмотра российского концерта продолжается уже много лет. Носович пояснил, что после 2022 года в Эстонии и других странах Балтии запретили праздновать 9 Мая в любых формах. Это рассматривается как нелояльное, антигосударственное поведение, и организаторы любых мероприятий на 9 мая подвергаются репрессиям.

Для того, чтобы компенсировать потерю, прежде всего, своим соотечественникам, а также жителям прибалтийских республик, для которых 9 мая является Днем Победы, Россия организует праздничные мероприятия в приграничных городах. Самое известное — это праздничный концерт на 9 мая в Ивангороде, который с Эстонией разделяет река Нарова.

По мнению эксперта, посещение Нарвы для просмотра концерта, проходящего на российской территории, для некоторых прибалтов стало практически традицией.

Это крайне не приветствуется эстонским государством, но тем не менее, не запрещается властями. Таллин пока еще не дошел до того, чтобы прогонять людей эстонского берега реки.

Ранее газета Postimees сообщила, что эстонцы массово скупают туры к российской границе в преддверии 9 Мая. За путешествие в Нарву для просмотра концерта, транслируемого с другого берега реки, эстонцы платят от 80 евро. Также отмечалось, что 9 мая в Нарву приедут эстонский премьер и еврокомиссар. Они планируют посетить праздничные мероприятия на Рыночной и Стокгольмской площадях в честь Дня Европы, который в ЕС отмечают 9 мая.