Льготникам Красноярского края наполовину снизили стоимость билета на электричку

Пассажирам, имеющим краевые льготы, проезд в электричке обойдется в полцены.

Источник: Комсомольская правда

Льготникам Красноярского края наполовину снизили стоимость проезда на пригородных электричках, а также на маршрутах «Городской электрички». Действует новая ценовая политика с 1 мая и продлится до 30 сентября включительно.

Категории льготников, которые подпадают под новый регламент: пенсионеры, ветераны труда Красноярского края, а также многодетные семьи. Кроме того, купить билет за полцены на пригородные электропоезда могут мужчины от 60 и старше и женщины от 55 и старше, имеющие трудовой стаж не менее 15 лет.

Действует льгота только в пределах региона и только для жителей региона. При покупке билета в кассе или непосредственно в вагоне нужно предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготу.