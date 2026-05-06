В Челябинске прервали опасный рейс маршрутки: Сотрудники ГАИ нашли много нарушений

Автобус с неисправными тормозами сняли с маршрута в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня инспекторами Госавтоинспекции был остановлен маршрутный автобус № 114 под управлением 40-летнего водителя.
«В ходе осмотра и проверки документов было выявлено 5 нарушений в эксплуатации транспортного средства, в связи с чем на водителя были составлены административные материалы», — сообщили в ГАИ.
Среди нарушений: неоформленная в установленном порядке диагностическая карта, неисправная тормозная система, отсутствие путевого листа, техосмотра ТС и медосмотра водителя.
Маршрутный автобус помещен на специализированную стоянку.