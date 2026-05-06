В колледже Железногорска-Илимского начали обучать работе с дронами

Программу по обучению операторов беспилотников запустили в Профессиональном колледже города Железногорска-Илимского в Иркутской области. Это отвечает задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования региона.
«Для нас очень важно максимально удовлетворять образовательные запросы наших ребят, и в случае с программой по обучению операторов БПЛА мы хорошо понимаем, что эта профессия пригодится нашим студентам как весомое дополнение к их профессиональному багажу. А еще сейчас молодые люди интересуются возможностью пойти служить в новые беспилотные войска, и наша новая программа им может помочь», — сказала директор колледжа Елена Сотникова.
Она добавила, что первыми к обучению работе с беспилотниками приступили 24 студента специальности «Сетевое и системное администрирование». Для них это стало дополнением к основному направлению подготовки. Продолжительность курса для них — 68 часов, 32 из которых — теория и работа на симуляторах, еще 36 — отработка практических навыков. Для остальных обучение займет около двух месяцев. В результате слушатели получат не только необходимую для оператора БПЛА квалификацию, но и соответствующее свидетельство о ее получении.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.