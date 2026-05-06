Юрий Шалабаев встретился с ветеранами накануне Дня Победы

Одним из гостей стал Евгений Иванович Макаров — ветеран войны, удостоенный званий Почётного гражданина и Почётного ветерана Нижнего Новгорода. С 1943 года он воевал радистом в пехотных войсках на Западном фронте. За плечами Евгения Ивановича — тяжелые дороги через Ельню, Смоленск и белорусские земли, участие в легендарной операции «Багратион». Он был дважды ранен: в первый раз не покинул позиции, во второй — сбежал из медсанбата и вернулся на передовую. День Победы фронтовик встретил в самом Берлине. На встрече он признался, что 9 Мая — его главный праздник, и он искренне гордится своей страной.