Торжественное шествие подразделений 9 мая в Красноярске: раскрываем программу самого ожидаемого события

Стала известна программа прохождения подразделений в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Красноярске 9 мая. Торжественное шествие пройдет на правобережье по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Университета Решетнева и стелы «Красноярск — город трудовой доблести». Прохождение подразделений начнется с 11:50. [caption id= «attachment_366152» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] А с 11:30 языком танца, пластики и песни творческие коллективы расскажут историю единства и массового героизма народов, населяющих обширный Красноярский край. До начала шествия зрителям покажут праздничный концертный пролог «Сибирская гвардия. Живая память» с участием 300 артистов краевых творческих коллективов. В этом году пролог посвящен воинам-сибирякам, внесшим значительный вклад в общую Победу. В многонациональном Красноярском крае не было народа, оставшегося в стороне. Долганы, эвенки, ненцы, нганасаны, кеты, селькупы, энцы и чулымцы, будучи прирожденными охотниками и следопытами, стали легендарными снайперами и разведчиками. Люди десятков языков и обычаев — русские и белорусы, татары и башкиры, чуваши и армяне, казахи и азербайджанцы — все как один встали на защиту родных рубежей, — рассказывают организаторы события. [caption id= «attachment_366153» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Открывать само шествие традиционно будут победители краевого фестиваля школьных музеев с копиями Красных Знамен воинских соединений и частей, сформированных на территории Красноярского края в годы Великой Отечественной войны. В торжественном прохождении подразделений воинских частей, силовых структур, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участников боевых действий, образовательных учреждений, молодёжно-патриотических организаций края примут участие 38 парадных расчётов. [caption id= «attachment_366155» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Первыми в шествии пройдут подразделения ветеранов — участников боевых действий и ветеранов специальной военной операции. Участие примут и представители молодежных и общественных движений. После этого пройдёт дефиле с оружием и строевых приемов без оружия представителей силовых структур и кадетов Красноярского кадетского корпуса. Кроме того, будет организовано совместное исполнение со сводным военным оркестром песни «Солдатушки». [caption id= «attachment_366154» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Отметим, что в этот раз раритетная и военная техника не будет участвовать в прохождении колонн. Техника будет представлена только на демонстрационной площадке вблизи места проведения шествия. Принятое решение связано с общей концепцией проведения шествий в городах страны.