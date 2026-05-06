В Сысерти откроется «Музей боевой доблести Урала»

«Музей боевой доблести Урала», посвященный Великой Отечественной войне и вооруженным конфликтам России XX века, готовится к открытию в Сысерти Свердловской области, сообщили в администрации Сысертского городского округа. Создание пространств, направленных на воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Музей расположится в здании рядом с мемориалом Воину-освободителю по улице Трактовой. Там будет несколько залов с экспозициями, посвященными Великой Отечественной войне, войне в Чечне, Афганистане и специальной военной операции. К 8 мая планируется открыть для посетителей первую экспозицию, посвященную годам Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.