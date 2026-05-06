В Нижегородской области зафиксировано 444 случая присасывания клещей

На территории Нижегородской области зарегистрировано 444 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей в 44 муниципальных образованиях, а также в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Советском, Приокском, Сормовском, Московском и Кстовском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
Рекордсменами по количеству случаев присасывания клещей стали Бор (36), Кстовский район Нижнего Новгорода (28) и Павловский муниципальный округ (27).
В 46% случаев укусы клещей происходили на придомовой территории, в 21% случаев — на садово-огородных участках, 16% случаев — в парках и скверах, 13% — в лесу.
Против клещевого вирусного энцефалита привито 8160 человек, в том числе — 913 детей.
Специалисты рекомендуют соблюдать следующие меры, чтобы минимизировать риск присасывания клещей:
надевайте специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу при посещении лесов и «зеленых» зон; не располагайтесь на отдых в затененных местах с высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх; при выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело и волосы; используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете; каждые 10−15 минут проводите само- и взаимоосмотры на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратив внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться, а также регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе.
Если присасывание клеща все же произошло, необходимо срочно обратиться в медицинскую организацию (с паспортом и полисом ОМС) для удаления клеща. Исследовать на клещевые инфекции можно как живых, так и мертвых клещей. Главное обеспечить целостность насекомого, условия его хранения и доставки (в баночке, на влажной ватке, хранить в холодильнике).
Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по приему клещей на исследование работают по следующим адресам:
Н. Новгород, ул. Кулибина, д. 11б (понедельник-четверг с 09:00 до 16:00, пятница с 09:00 до 13:00). Телефон — 8 903 848 04 30; Н. Новгород, пр. Ильича, д. 3 (понедельник-четверг с 08:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 12:00). Телефон — 8 831 295 87 14; Н. Новгород, ул. Луначарского, д. 4 (понедельник-четверг с 08:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 12:00). Телефон — 8 831 246 03 30; Шахунья, ул. Революционная, д. 32 (понедельника-пятница с 08:00 до 16:00). Телефон — 8 831 522 73 20; Бор, ул. Плеханова, д. 1 (понедельник-четверг с 08:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 12:00). Телефон — 8 831 596 38 48; Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 19а (понедельник-четверг с 08:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 12:00). Телефон — 8 831 322 40 37; Кстово, ул. Талалушкина, д. 11А (понедельник-четверг с 09:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 12:00). Телефон — 8 831 452 25 00.
Напомним, что парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде закрыли на противоклещевую обработку.