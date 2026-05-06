Андрей Мостайкин стал и.о. главного врача Кстовской ЦРБ

Напомним, что в ноябре 2025 года и.о. главного врача Кстовской ЦРБ Анастасию Князеву отстранили от должностных полномочий. Тогда выяснилось, что Князева якобы заставляла медиков подделывать документы о прохождении местными жителями диспансеризации, чтобы закрыть план. Как утверждается, за три месяца медучреждение заработало незаконно около 11 млн рублей. При этом некоторые пациенты даже получили письма, что они якобы прошли диспансеризацию, и были этому очень удивлены.