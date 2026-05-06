Андрей Мостайкин стал и.о. главного врача Кстовской ЦРБ

Андрей Мостайкин занял пост и.о. главного врача ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ». Он начал исполнять обязанности с 30 апреля 2026 года, сообщили в самом учреждении.
Андрей Владимирович окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «Стоматология», клиническую ординатуру по специальности «Стоматология общей практики», а в 2023 году прошел аккредитацию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
До назначения в Кстовскую ЦРБ работал ГКБ № 13 Автозаводского района в качестве заместителя главного врача по коммерческим вопросам.
Напомним, что в ноябре 2025 года и.о. главного врача Кстовской ЦРБ Анастасию Князеву отстранили от должностных полномочий. Тогда выяснилось, что Князева якобы заставляла медиков подделывать документы о прохождении местными жителями диспансеризации, чтобы закрыть план. Как утверждается, за три месяца медучреждение заработало незаконно около 11 млн рублей. При этом некоторые пациенты даже получили письма, что они якобы прошли диспансеризацию, и были этому очень удивлены.
Сама Князева опровергла все обвинения и заявила, что некоторые сотрудники не хотят работать и выполнять план, поэтому начали распространять недостоверные сведения. Позже СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Кстовской ЦРБ выявили нарушения условий труда медиков.