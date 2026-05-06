В парке города Георгиевска на Ставрополье построят детскую площадку

Детскую площадку построят в парке культуры и отдыха города Георгиевска Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Площадку планируется расположить в зеленой зоне, где растут деревья и кустарники. Подрядная организация установит два игровых комплекса, качели, качалку-балансир, карусель, три лавочки. Специалисты уже приступили к подготовительным работам. Они демонтируют покрытия и основания, бордюры, убирают пни и обрезают деревья.
Детскую площадку установят во время проводимого благоустройства парка. Помимо этого, там смонтируют крытую сцену, световой фонтан, обустроят зону для выездной регистрации брака, поставят уличные фонари, скамейки и урны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.