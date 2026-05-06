Мэр Москвы рассказал, каким будет новый мост в Мневниковской пойме

Уникальность мосту придает особая система крепления вант. Они отходят от 88-метрового пилона — по сантиметру за каждый год из 880-летней истории Москвы, юбилей которой отметят в 2027 году. Ванты соединяются с пролетным строением через промежуточный адаптер, выполненный в виде изящного паруса. Именно эта деталь и дала сооружению неофициальное название.