Мэр Москвы рассказал, каким будет новый мост в Мневниковской пойме

«Мы в 2024 году ввели Гагаринский мост, в 2025-м — мост Академика Королева, и строим еще один мостовой переход под условным названием “Мост-парус”, который должен быть запущен в 2027 году», — отметил мэр Москвы.
Генеральный директор АО «Дороги и мосты» Фархат Хасанов сообщил, что бетонные работы на объекте планируют закончить уже в июне текущего года.
Дорожный мост протяженностью 250 метров будет иметь по две полосы для движения в каждую сторону. Он соединит Новозаводскую улицу в Филевской пойме с Проектируемым проездом № 1165 в Мневниковской пойме.
«Благодаря своей оригинальной конструкции, напоминающей парус, он станет новым украшением Москвы. Мост будет с двумя полосами движения в каждом направлении», — написал мэр в своем канале в мессенджере «Макс».
После ввода моста транспортная доступность улучшится для районов Хорошево-Мневники и Филевский Парк, где проживает примерно 300 тысяч человек. Новая связка позволит ликвидировать перепробег автомобилей до пяти километров, а время в дороге сократится на 12 минут.
Кроме того, нагрузка на Гагаринский мост снизится на восемь процентов. На участке Проектируемого проезда № 1166 она уменьшится на пять процентов, а на Большой Филевской улице — на четыре процента.
Уникальность мосту придает особая система крепления вант. Они отходят от 88-метрового пилона — по сантиметру за каждый год из 880-летней истории Москвы, юбилей которой отметят в 2027 году. Ванты соединяются с пролетным строением через промежуточный адаптер, выполненный в виде изящного паруса. Именно эта деталь и дала сооружению неофициальное название.
Приятным сюрпризом для горожан станет светодинамическая подсветка элементов моста. Особенно эффектно он будет смотреться вечером с набережных парка «Фили» и Мневниковской поймы.
Строительство идет методом узловой сборки на сплошных подмостях, при этом судоходство по Москве-реке не прекращается. Готовность объекта на данный момент составляет 35 процентов. Завершить все работы планируют в 2027 году.
Возведение моста входит в программу правительства Москвы по улучшению транспортной доступности Национального космического центра (НКЦ) и других значимых объектов, расположенных в Филевской и Мневниковской поймах.
Ранее, в декабре 2024 года, был открыт Гагаринский мост в створе улицы Мясищева, который связал Филевскую и Мневниковскую поймы. Еще один — мост Академика Королева — заработал 9 сентября 2025 года. Он соединил Филевскую пойму с Шелепихинской набережной.