С Днём Победы 2026! Поздравления в прозе для ветеранов, коллег и друзей

В этот светлый майский день хочется просто сказать: спасибо. За ваши молодые годы, отданные Родине, за шрамы и победы, за тишину, в которой мы живём. Пусть каждый рассвет приносит вам улыбку, а близкие дарят заботу. С Днём Великой Победы!9 мая — не просто дата в календаре, это день, когда остановилась война и началась жизнь. Вы — живая история, совесть нации и пример беззаветной преданности. Низкий поклон за вашу стойкость. Желаем непоколебимого здоровья, душевного равновесия и гордости за своё поколение. С праздником! Пусть День Победы станет для вас источником радости, а не грусти. Вы заслужили самое лучшее: покой, уважение, внимание и крепкое здоровье. Пусть каждый день будет наполнен теплом, а воспоминания — только светлыми. С Днём Победы! От имени всего коллектива сердечно поздравляем вас с Днём Победы! Ваш подвиг — основа нашей свободы и процветания. Мы помним, ценим и гордимся вашим мужеством. Желаем вам доброго здоровья, благополучия, постоянного внимания и душевного спокойствия. С праздником, герои! Победа 1945 года — это не только историческая дата, это обещание, данное вами будущему. Спасибо, что сдержали его ценой невероятных жертв. Пусть жизнь дарит вам силы, здоровье и мир в душе. Мы помним. Мы гордимся. Мы благодарны. С Днём Победы!