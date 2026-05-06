В Подмосковье отправили на переработку 13 тысяч тонн макулатуры

Комплексы по переработке отходов Московской области с начала этого года отправили на переработку 13 тыс. тонн макулатуры. Работа таких центров отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Собранное бумажное сырье после прохождения первичной сортировки на комплексах передали в профильные технологические цеха. Конечным продуктом после очистки и обработки становится вторичная целлюлоза, которая служит полноценной основой для промышленных линий.
Отметим, готовую переработанную бумагу из Подмосковья поставляют на крупные российские предприятия, где ее применяют для выпуска гофрированного картона, различных видов упаковки, санитарно-гигиенической продукции, включая туалетную бумагу и бумажные полотенца. Также ее используют для производства эковаты и в качестве компонента некоторых строительных материалов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.