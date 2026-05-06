В Челябинске создали систему, которая управляет гибридной энергосистемой

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали программную систему, которая в отличие от существующих решений не просто переключает источники резервного питания, а управляет гибридной энергосистемой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.
«Созданная программная система отличается от существующих решений. Она моделирует и оптимизирует работу гибридной энергосистемы, состоящей одновременно из солнечных панелей, аккумуляторов, дизель-генераторов и внешней сети. Это разработка для больниц, аэропортов, узлов связи и другой критически важной инфраструктуры», — сказали в пресс-службе.
В вузе пояснили, что сегодня, когда выключается электропитание, применяют, как правило, разрозненные системы. Они не ориентированы на комплексный анализ аварийных сценариев отключения электричества. Новая разработка позволяет не только оценивать работоспособность разных источников электропитания, но и сама вырабатывает оптимальную стратегию управления ими в зависимости от ситуации.
По словам профессора кафедры электрических станций, сетей и систем электроснабжения ЮУрГУ Ирины Кирпичниковой, новая система сглаживает пиковые нагрузки, компенсирует нестабильность возобновляемых источников питания и обеспечивает гарантированную подачу энергии при внешних сбоях.
Как пояснил аспирант кафедры Сергей Шипилов, созданный инструмент может работать в режиме, близком к реальному времени — видит, откуда в данный момент поступает питание, каков остаточный заряд аккумуляторов, когда требуется подключение дизель-генератора.