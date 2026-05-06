Белорусский врач предупредила про опасное состояние, сначала похожее на румянец и стеснительность

Врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Цедрик рассказала про опасное состояние, которое начинается как румянец. Речь идет о розацеа, то есть о хроническом кожном заболевании, сопровождающемся стойким расширением кожных капилляров. Как отметила специалист, когда симптомы заболевания становится видны визуально, речь идет о том, что процесс протекал уже на протяжении 10−15 лет, нередко начавшись еще в подростковом возрасте.