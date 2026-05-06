Белорусский врач предупредила про опасное состояние, сначала похожее на румянец и стеснительность

Врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Цедрик рассказала про опасное состояние, которое начинается как румянец. Речь идет о розацеа, то есть о хроническом кожном заболевании, сопровождающемся стойким расширением кожных капилляров. Как отметила специалист, когда симптомы заболевания становится видны визуально, речь идет о том, что процесс протекал уже на протяжении 10−15 лет, нередко начавшись еще в подростковом возрасте.
— Все начинается гораздо раньше, часто с пубертата. Нам кажется, что мы стеснительные, лицо сразу «вспыхивает», когда волнуемся или меняется температура воздуха с холодной на горячую, после контакта с солнышком кожа сразу краснеет, — приводит слова специалиста БелТА.
Как подчеркнула Марина Цедрик, реактивность сосудов является первым этапом предрасположенности к воспалению сосудистой стенки.
Если не принимать соответствующих мер, не использовать подходящие уходовые средства, не пропивать определенные поливитаминные комплексы, то сосуды еще больше расслабляются.
Марина Цедрик добавила: чаще всего это состояние игнорируют. В результате, с возрастом проблема усугубляется, сосуды по всему лицу становятся разлитыми и даже переходят на шею.
Такие багрово-фиолетовые телеангиэктазии, будто всегда в румянце или, наоборот, переохлаждение. В качестве одного из крайних случаев специалист привела ринофим, ситуацию, когда нос становится большой, бугристый, с расширенными порами.
