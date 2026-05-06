Более 1000 студентов Подмосковья обучатся в «Школе сервиса»

Обучение в «Школе сервиса», организованной региональным отделением Российских Студенческих Отрядов в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», пройдут более 1 тыс. студентов Московской области. Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«Программа школы максимально насыщена: студенты изучают тонкости профессиональной сервировки, учатся управлять конфликтами и развивают гибкие навыки», — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.
Участники программы будут изучать основы межкультурной коммуникации. Это особенно важно для работы на круизных судах и в крупных туристических центрах. Полученные знания будут отрабатывать на интерактивных кейсах, имитирующих смены в ресторанах.
После обучения ребята сдадут зачеты. Те, кто успешно справится с заданиями, получат свидетельства государственного образца по профессии рабочего служащего «Официант 3-го разряда». Студенты смогут работать не только в отелях и ресторанах, но и в детских оздоровительных лагерях и на круизных лайнерах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.