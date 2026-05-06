Пенсионеры смогут бесплатно посетить Петергоф и Ораниенбаум 9 мая

Государственный музей-заповедник Петергоф планирует сделать вход бесплатным для пенсионеров в День Победы в 2026 году. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В этот день пенсионеры из России и Белоруссии смогут посетить Нижний парк, а также парки Александрия и Ораниенбаум без оплаты.
В 13:00 в Нижнем парке по традиции запустят фонтаны Большого каскада и «Самсон» под песню «День Победы». Это будет сопровождаться пиротехническими залпами.
Кроме того, в Санкт-Петербурге ветераны и блокадники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 7 по 9 мая. Это правило распространяется на всех, независимо от гражданства и места жительства.