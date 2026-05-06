В ГАИ показали момент столкновения машин на Октябрьском острове в Калининграде (видео)

Появилось видео столкновения легковушки и внедорожника на Октябрьском острове в Калининграде. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
По оперативной информации, в среду, 6 мая, около 13:05 на ул. Октябрьской вблизи дома № 57 водитель 1982 года рождения, сидевший за рулём Chevrolet, не уступил дорогу Jaecoo. В нём по главной дороге ехал водитель 1988 года рождения. Автомобили столкнулись.
Две пассажирки легковушки 2002 и 1970 года рождения получили травмы и были направлены в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло недалеко от филиала Третьяковской галереи. Во внедорожнике находилась семья с младенцем, в легковушке ехали четверо.