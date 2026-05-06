На дорогах Казахстана появилась разметка красного цвета: что она означает

На дорогах Карагандинской области появилась дорожная разметка красного цвета. В АО «НК “КазАвтоЖол” объяснили причину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Источник: "КазАвтоЖол"

По информации «КазАвтоЖол», в Карагандинской области внедрили экспериментальную дорожную разметку для повышения безопасности на трассах. Там апробировали пилотный проект на аварийно-опасном участке автодороги республиканского значения Караганда — Аягоз — Бугаз (85−86 км).

«На данном отрезке дороги нанесена красная краевая разметка. Нововведение призвано визуально выделить границы проезжей части и привлечь дополнительное внимание водителей, особенно при движении в условиях повышенного риска. В настоящее время ведется мониторинг эффективности внедренного решения. В случае положительных результатов рассматривается возможность масштабирования практики на другие участки автомобильных дорог республиканского значения», — отметили в компании.