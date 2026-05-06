Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр Волгограда станет пешеходным: время перекрытия улиц с 6 по 9 мая

В Волгограде в связи с генеральной репетицией парада Победы и в день.

В Волгограде в связи с генеральной репетицией парада Победы и в день его проведения 9 мая будут перекрыты несколько улиц в центре города, прилегающих к площади Павших борцов.

Как сообщили в мэрии, для удобства жителей, а также в целях безопасности волгоградцев и гостей города отдельные участки улично-дорожной сети Центрального района станут пешеходными.

В связи с генеральной репетицией парада, которая пройдет 7 мая, в Волгограде уже сегодня, 6 мая, с 20:00 мск движение автотранспорта будет прекращено по улице Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской — и прилегающие к ул. Мира участки уличной сети. Ограничения будут действовать до 12:00 мск 7 мая.

В 20:00 мск 8 мая указанные улицы вновь станут пешеходными накануне проведения парада Победы. 9 мая движение будет возобновлено с 12:00 мск.

Автобусные маршруты №№ 6, 21, 88 и 89э на время ограничений будут следовать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!