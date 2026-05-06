В подмосковном селе Перхушково откроют центр сосудистой хирургии

Региональный центр сосудистой хирургии откроют в этом году после реконструкции стационара подразделения Одинцовской областной больницы в селе Перхушково. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Будущий сосудистый центр сможет принимать 163 пациента одновременно. В составе медучреждения будут работать отделения нейрохирургии, реанимации и нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации и сердечно‑сосудистой хирургии.
Сейчас на площадке специалисты выполняют пусконаладочные работы лифтового оборудования и монтируют системы вентиляции. Дополнительно устанавливают буронабивные сваи — эта технология позволяет существенно усилить фундамент и повысить надежность всей конструкции здания.
Внутри стационара отделочные работы продвигаются поэтапно. На третьем, четвертом и пятом этажах они уже практически завершены. На втором этаже мастера укладывают плитку и линолеум, а также монтируют межкомнатные двери. На первом этаже близится к концу укладка керамогранитной плитки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.