Правительство РФ согласовало выделение 1,5 млрд рублей на автодублёр двухъярусного моста в Калининграде

Средства направят в рамках опережающего софинансирования.

Правительство России согласовало выделение полутора миллиардов рублей на строительство автодублёра двухъярусного моста в Калининграде. Средства направят в рамках опережающего софинансирования. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Эти средства позволят не только ускорить работы по важнейшему для региона объекту, но и значительно разгрузить логистику в его столице — Калининграде. Повысить транспортную доступность для местных жителей и гостей, укрепить экономический и туристический потенциал этого субъекта Российской Федерации, — заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Отметим, что автомобильный дублёр двухъярусного моста должны были сдать в ноябре 2025 года. Позднее стало известно, что срок завершения переносится. Как объясняли в ГК «Бамтоннельстрой-Мост», работы оплачивают из федерального бюджета, а финансирование рассчитано до 2029 года. Региональные власти и подрядчик просили выделить деньги опережающими темпами, чтобы закончить объект раньше. В настоящее время в контракте стоит срок исполнения — декабрь 2026 года.

Длина автодублёра двухъярусного моста составит 386,7 метра. Центральный пролёт сделают подъёмным. Под ним смогут проходит суда шириной до 50 метров и высотой до 28 метров. В январе на объекте смонтировали противовесы подъёмного механизма.

Работы выполняют с 2021 года. Стоимость контракта на автомобильный мост составляет 16 миллиардов рублей. Тот же подрядчик строил железнодорожный путепровод. Движение по новому мосту открыли в декабре 2024 года.

