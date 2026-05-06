Объем налоговых доходов в бюджет Ростовской области вырос на 4,8 млрд рублей

В период с января по апрель 2026 года объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ростовской области составил 112,8 млрд руб., что на 4,4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональнои управлении ФНС России.