Поезд Победы встретили в Ростове-на-Дону

6 мая на станцию Ростов‑Главный прибыл «Поезд Победы» — ретропоезд с историческими вагонами и паровозами времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили донские власти.
Посетители смогли ознакомиться с уникальной экспозицией, в которую вошли: легендарный грузовик «полуторка»; зенитные орудия; мотоциклы с армейским вооружением; самоходная артиллерийская установка ИСУ‑152 «Зверобой».
Особое внимание привлекли паровозы:
Эр 739‑99 — участник Сталинградской битвы, сохранивший на обшивке следы пуль и снарядов;
ФД‑20 — «труженик тыла», использовавшийся для перевозки грузов.
Прибытие поезда сопровождалось театрализованным представлением и выставкой, где были представлены трофейные БПЛА и стрелковое вооружение, а также рассказывалось о подвигах бойцов ЮВО в зоне проведения специальной операции.
Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова отметила: «Железные дороги всегда были становым хребтом нашей страны, а в годы Великой Отечественной войны они стали настоящими “артериями Победы”. Встречая поезд Победы, мы отдаём дань уважения труду и мужеству железнодорожников, которые обеспечивали фронт и тыл».
«Поезд Победы» курсирует ежегодно с 2010 года. За 16 лет он преодолел более 24 тысяч километров и посетил 50 станций.