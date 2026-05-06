Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд Победы встретили в Ростове-на-Дону

Состав с историческими вагонами и паровозом времен Великой Отечественной войны прибыл на станцию Ростов-Главный, донские власти.

6 мая на станцию Ростов‑Главный прибыл «Поезд Победы» — ретропоезд с историческими вагонами и паровозами времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили донские власти.

Посетители смогли ознакомиться с уникальной экспозицией, в которую вошли: легендарный грузовик «полуторка»; зенитные орудия; мотоциклы с армейским вооружением; самоходная артиллерийская установка ИСУ‑152 «Зверобой».

Особое внимание привлекли паровозы:

Эр 739‑99 — участник Сталинградской битвы, сохранивший на обшивке следы пуль и снарядов;

ФД‑20 — «труженик тыла», использовавшийся для перевозки грузов.

Прибытие поезда сопровождалось театрализованным представлением и выставкой, где были представлены трофейные БПЛА и стрелковое вооружение, а также рассказывалось о подвигах бойцов ЮВО в зоне проведения специальной операции.

Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова отметила: «Железные дороги всегда были становым хребтом нашей страны, а в годы Великой Отечественной войны они стали настоящими “артериями Победы”. Встречая поезд Победы, мы отдаём дань уважения труду и мужеству железнодорожников, которые обеспечивали фронт и тыл».

«Поезд Победы» курсирует ежегодно с 2010 года. За 16 лет он преодолел более 24 тысяч километров и посетил 50 станций.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше