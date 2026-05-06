В Московском политехе разработают экоматериалы для строительной 3D-печати

Специалисты Московского политеха разработают экологичные композиционные материалы для строительной 3D-печати с повышенной долговечностью в различных климатических условиях. Работы ведутся при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Технология строительной 3D-печати позволяет строить дом послойно из бетонной смеси по цифровой модели — без опалубки и с минимальным участием специалистов на площадке. Там работает специальный робот-принтер, из сопла которого выдавливается строительный раствор, формирующий стены и перегородки здания слой за слоем. Это сокращает сроки возведения с месяцев до дней, уменьшает количество строительных отходов и позволяет возводить сложные по форме объекты и архитектурные формы.
Для использования такой технологии в России необходимо учитывать климат в разных уголках страны. Для одних объектов будет критически важна повышенная морозостойкость и сопротивление солевым реагентам, для других — стойкость к перегреву в процессе укладки. Специалисты Московского политеха планируют адаптировать состав такого принтера за счет использования альтернативных вяжущих — глиноземистых цементов, геополимеров, магнезиальных и комбинированных вяжущих.
«Изучаем способы переработки и улучшения свойств вторичного сырья для эффективного использования в аддитивном строительстве. В качестве альтернативы цементу нами используется тонкомолотая фракция дробленого бетонолома, золы, шлаки и другие техногенные материалы. На сегодня уже подобраны некоторые составы на основе магнезиального и композиционного вяжущего, которое существенно отличается по свойствам от классического цемента. Сейчас мы ведем работу над приобретением собственного 3D-принтера, после чего, надеюсь, начнем печатать уже настоящие изделия с использованием своих наработок», — рассказал кандидат технических наук Иван Корчунов.
