В Московском политехе разработают экоматериалы для строительной 3D-печати

«Изучаем способы переработки и улучшения свойств вторичного сырья для эффективного использования в аддитивном строительстве. В качестве альтернативы цементу нами используется тонкомолотая фракция дробленого бетонолома, золы, шлаки и другие техногенные материалы. На сегодня уже подобраны некоторые составы на основе магнезиального и композиционного вяжущего, которое существенно отличается по свойствам от классического цемента. Сейчас мы ведем работу над приобретением собственного 3D-принтера, после чего, надеюсь, начнем печатать уже настоящие изделия с использованием своих наработок», — рассказал кандидат технических наук Иван Корчунов.