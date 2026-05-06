ГАИ Беларуси начала замерять скорость электросамокатов

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Госавтоинспекция начала замерять скорость средств персональной мобильности (СПМ) в местах, где они чаще всего сталкиваются с пешеходами и велосипедистами, сообщил журналистам начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.
Для этого используется технический комплекс «Скат-ПП», который производят в Санкт-Петербурге.
«Данный комплекс фиксирует превышение скорости движения данными участниками дорожного движения и передает информацию сотрудникам Госавтоинспекции», — пояснил Ротченков.
Инспектор получает информацию на планшет, чтобы можно было остановить нарушителя и привлечь к ответственности по статье 18.20 КоАП. Штраф может составлять от одной до трех базовых величин (45 — 135 рублей), а при некоторых обстоятельствах и больше.
Также начальник ГАИ напомнил, что с 1 сентября прошлого года разгоняться на СПМ в городе быстрее 10 км/ч нельзя. Исключение — велодорожки.
«Ограничения были введены на основе анализа происшествий, которые совершались на уличной дорожной сети», — объяснил он.
Только в Минске за 2025 год было примерно 500 происшествий, когда СПМ сталкивались с пешеходами или с велосипедистами.