ГАИ Беларуси начала замерять скорость электросамокатов

Белорусская дорожная милиция использует российское оборудование для фиксации превышения скорости водителями СПМ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Госавтоинспекция начала замерять скорость средств персональной мобильности (СПМ) в местах, где они чаще всего сталкиваются с пешеходами и велосипедистами, сообщил журналистам начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

Для этого используется технический комплекс «Скат-ПП», который производят в Санкт-Петербурге.

«Данный комплекс фиксирует превышение скорости движения данными участниками дорожного движения и передает информацию сотрудникам Госавтоинспекции», — пояснил Ротченков.

Инспектор получает информацию на планшет, чтобы можно было остановить нарушителя и привлечь к ответственности по статье 18.20 КоАП. Штраф может составлять от одной до трех базовых величин (45 — 135 рублей), а при некоторых обстоятельствах и больше.

Также начальник ГАИ напомнил, что с 1 сентября прошлого года разгоняться на СПМ в городе быстрее 10 км/ч нельзя. Исключение — велодорожки.

«Ограничения были введены на основе анализа происшествий, которые совершались на уличной дорожной сети», — объяснил он.

Только в Минске за 2025 год было примерно 500 происшествий, когда СПМ сталкивались с пешеходами или с велосипедистами.