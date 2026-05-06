Москалькова рассказала, сколько украинцев проживают в России

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Около 2 миллионов украинцев, включая принявших российское гражданство, проживают в России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас (в России — ред.) порядка 2 миллионов проживает тех, кто с Украины — принявших гражданство или не принявших», — сказала Москалькова на встрече с ветеранами СВО в Доме прав человека.
Омбудсмен подчеркнула, что ее аппарат продолжает работу по гражданской линии, в частности, по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из-за закрытых границ.
«К нам приходят очень душераздирающие письма, что “моя мама лежит парализованная на Украине, а мы здесь вот с внуками”. Как нам ее забрать? А забрать трудно, потому что документов нет, граница закрыта. Но мы находим такие возможности для того, чтобы убедить органы государственной власти, а они все с душой подходят к этой теме», — добавила Москалькова.