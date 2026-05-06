Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова рассказала, сколько украинцев проживают в России

Москалькова: около 2 миллионов украинцев проживают в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Около 2 миллионов украинцев, включая принявших российское гражданство, проживают в России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«У нас (в России — ред.) порядка 2 миллионов проживает тех, кто с Украины — принявших гражданство или не принявших», — сказала Москалькова на встрече с ветеранами СВО в Доме прав человека.

Омбудсмен подчеркнула, что ее аппарат продолжает работу по гражданской линии, в частности, по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из-за закрытых границ.

«К нам приходят очень душераздирающие письма, что “моя мама лежит парализованная на Украине, а мы здесь вот с внуками”. Как нам ее забрать? А забрать трудно, потому что документов нет, граница закрыта. Но мы находим такие возможности для того, чтобы убедить органы государственной власти, а они все с душой подходят к этой теме», — добавила Москалькова.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше