Синоптики сказали, какая погода будет в Беларуси в День Победы 9 мая 2026

Уточненные сведения Белгидромета обещают, что 9 мая 2026 года в ночные часы ожидаются дожди, пройдут они по всей Беларуси. А вот днем осадки прогнозируются уже только местами, в отдельных районах. Не исключены, правда, грозы, а в Витебской области сильные дожди. Температура продолжит снижаться: ночью в Беларуси будет от 4 до 10 градусов, днем — от 8 на севере до плюс 21 на юго-востоке.