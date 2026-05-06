Синоптики сказали, какая погода будет в Беларуси в День Победы 9 мая 2026

Стало известно, какой будет погода в Беларуси в День Победы, 9 мая 2026 года. Как отметили в Белгидромете, в целом по республике ожидается прохладная и ветреная погода. Собственно говоря, погода начнет свой разворот в сторону похолодания уже в четверг, 7 мая 2026 года (тут про это).
Известный синоптик Дмитрий Рябов в своем субботнем прогнозе говорил о том, что в субботу, 9 мая, будет переменная облачность, местами вероятны кратковременные дожди. Ночью от +3 до +8 градусов, а днем от +10 тепла на северо-востоке до +15 на юге республики.
Уточненные сведения Белгидромета обещают, что 9 мая 2026 года в ночные часы ожидаются дожди, пройдут они по всей Беларуси. А вот днем осадки прогнозируются уже только местами, в отдельных районах. Не исключены, правда, грозы, а в Витебской области сильные дожди. Температура продолжит снижаться: ночью в Беларуси будет от 4 до 10 градусов, днем — от 8 на севере до плюс 21 на юго-востоке.