Волгоградский суд защитил семью погибшего строителя без договора

ИП выплатит миллионы за гибель плотника, упавшего с 8 этажа в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде суд принял решение, которое защитит права семьи плотника, погибшего при строительстве. Мужчина работал без официального оформления, но суд признал его трудовые отношения с работодателем и обязал выплатить значительную компенсацию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Трагедия произошла в августе 2025 года. Андрей В. трудился плотником на стройке жилого дома в Красноармейском районе. Он выполнял работы по демонтажу опалубки, когда сорвался с высоты 8 этажа и погиб. При этом, как выяснилось, трудовой договор с ним оформлен не был.

По факту нарушения правил безопасности на стройке завели уголовное дело. Супруга погибшего, Анастасия В., действуя в интересах своих двух несовершеннолетних дочерей и себя, обратилась в суд. Она просила установить факт трудовых отношений, признать несчастный случай производственным и взыскать компенсацию морального вреда.

Ворошиловский районный суд пришел к выводу, что требования семьи обоснованы. В итоге было установлено, что между погибшим плотником и ИП Андреевым Ю. существовали трудовые отношения. Смерть Андрея признали несчастным случаем на производстве. Кроме того, суд обязал выплатить членам семьи погибшего — супруге и двум дочерям — компенсацию морального вреда. Каждая из них получит по 1 000 000 рублей.

