Народный фронт отмечает 15-летие со дня создания движения

6 мая 2026 года Народный фронт отмечает свое 15-летие. Именно в этот день в 2011 году инициативу о создании движения озвучил в Волгограде президент России Владимир Путин.
«В Народном фронте много людей, которые работали с самого начала. Среди них, например, — наш сопредседатель Леонид Михайлович Рошаль, который столько лет просто несгибаемо и авторитетно стоит на страже интересов российских врачей и пациентов. Или Станислав Сергеевич Говорухин, светлая ему память, вдохнул когда-то жизнь в нашу организацию и сформировал принцип: никогда не проходить мимо чужой беды, мимо несправедливости, всегда реагировать на нее. На мой взгляд, таким и задумывал наш президент в 2011 году Народный фронт. И Народный фронт сегодня — это миллионы людей, которые объединяются для решения задач, когда государству и россиянам, военным, врачам, учителям или регионам, терпящим бедствие, как сейчас Дагестан, нужна поддержка», — сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
За 15 лет Народный фронт стал эффективным механизмом общественного контроля и «обратной связи» между гражданами и властью. Президент России доверил движению мониторинг исполнения поручений и решений, сформированных в том числе по итогам его прямой линии. Только в 2025 году от жителей страны поступило более 3,2 млн обращений.
За время работы президентское движение добилось множества конкретных результатов: отремонтировано более 92 тысяч километров дорог, расселено 4,5 тысячи аварийных домов, благоустроено 17 тысяч дворов, ликвидировано 24,5 тысячи свалок, обновлено 11,7 тысячи детских и спортивных площадок. Инициативы движения легли в основу решений о социальной газификации, расширении использования материнского капитала, ограничении платы за детские сады и других социальных мерах.
В Нижегородской области благодаря участию правительства региона, общественных организаций и муниципалитетов представители регионального отделения Народного фронта добились создания доступной среды для людей с особыми потребностями. Но главное — сформировано принципиальное понимание, что проблемы доступной среды можно решать системно. Совместная инициатива регионального отделения НФ и областного правительства — обеспечить доступ к спортивной инфраструктуре школ в населенных пунктах, где нет спортивных учреждений — была озвучена президенту России.
С начала специальной военной операции Народный фронт реализует масштабную акцию «Все для Победы!» (0+). Общий объем переданной помощи превысил 67 миллиардов рублей, поддержку получили более 500 подразделений и жители приграничных и новых регионов. Народные полки объединяют более 600 тысяч неравнодушных людей по всей стране, которые своими силами помогают бойцам, изготавливая и передавая необходимое оборудование и снаряжение. Проект «Кулибин-клуб» объединяет разработки гражданских инженеров, помогая тестировать, масштабировать и внедрять технологии, уже передано более 200 тысяч изделий для нужд фронта.
Региональное отделение Народного фронта в Нижегородской области вместе с партнерами передали 40 тонн гуманитарного груза для жителей Донецкой народной республики. Благодаря налаженному межведомственному взаимодействию нашим военным на СВО было отправлено 69 автомобилей.
Приложение «Радар. НФ» позволяет гражданам передавать сигналы о возможных угрозах ударов беспилотников, его уже скачали более 2,8 миллиона человек, отправивших свыше 40 тысяч сообщений, благодаря которым спецслужбы имеют возможность максимально прицельно предотвращать атаки ВСУ на мирные города России.
Движение активно развивает гуманитарную миссию, поддержку ветеранов и волонтерских сообществ, уделяя внимание сохранению исторической памяти: по стране отремонтировано и восстановлено более 1100 мемориалов «Вечный огонь», а акция «Огонь памяти» (0+), приуроченная ко Дню Победы, приобрела не только всероссийский, но и международный масштаб.