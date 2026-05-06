Народный фронт отмечает 15-летие со дня создания движения

«В Народном фронте много людей, которые работали с самого начала. Среди них, например, — наш сопредседатель Леонид Михайлович Рошаль, который столько лет просто несгибаемо и авторитетно стоит на страже интересов российских врачей и пациентов. Или Станислав Сергеевич Говорухин, светлая ему память, вдохнул когда-то жизнь в нашу организацию и сформировал принцип: никогда не проходить мимо чужой беды, мимо несправедливости, всегда реагировать на нее. На мой взгляд, таким и задумывал наш президент в 2011 году Народный фронт. И Народный фронт сегодня — это миллионы людей, которые объединяются для решения задач, когда государству и россиянам, военным, врачам, учителям или регионам, терпящим бедствие, как сейчас Дагестан, нужна поддержка», — сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.