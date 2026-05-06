Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дошутились: в России запретили чёрный юмор на нескольких популярных сайтах и в подборках анекдотов

Суд увидел в публикациях унижение людей по национальному и расовому признакам.

Источник: Клопс.ru

В России юмористические тексты на «ЯПлакалъ» и нескольких сайтах с анекдотами признали запрещёнными к распространению. Об этом, ссылаясь на материалы Чертановского районного суда Москвы, пишет РИА Новости в среду, 6 мая.

Столичная прокуратура обратилась в суд из-за шуток на сайтах «ЯПлакалъ», «АнекдотовСтрит» и anekdoto.net. По версии ведомства, в текстах были высказывания, унижающие человеческое достоинство, а также связанные с дискриминацией по национальному и расовому признакам. Эти материалы попросили признать запрещёнными к распространению.

Суд согласился с требованиями прокуратуры. Под запрет также попали разделы с чёрным юмором на сайтах «Приколов нет» и followchain.org, а также пост на «Пикабу» с подборкой циничных шуток.

В России сервисам по ремонту запретили использовать на сайтах фотографии героев «Наша Russia».