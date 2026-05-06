В Котовске открыли выставку «Тамбов изначальный»

Персональную выставку реконструктора Валерия Кучина «Тамбов изначальный» открыли в музейном комплексе Котовска Тамбовской области, сообщили в городской администрации. Посетить экспозицию можно по Пушкинской карте, действующей в ходе реализации нацпроекта «Семья».
На выставке представлены деревянные макеты башен Тамбовского кремля, сторожевых казачьих постов, копии сабель, стрелецких пушек, воинские стяги и костюмы стрельцов. Все экспонаты созданы вручную художником-оформителем и краеведом, который с 1988 года изучает историю стрелецкого войска и оборонительных укреплений региона.
«Поддержку проекту оказывает председатель Тамбовского регионального отделения “Ассамблеи народов России” Сергей Доровских, который в рамках президентского гранта организовал показ экспозиции по всей области. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, особое внимание уделяется историческому аспекту — крепость Тамбов строилась совместно русскими и мордвой, что отражает традицию межнационального взаимодействия в регионе», — отметила директор музейного комплекса Наталья Мандрыкина.
