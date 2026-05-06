«Поезд Победы» прибудет в Нижний Новгород 8 мая

8 мая в 11:00 в Нижний Новгород прибудет «Поезд Победы». Встретить мемориальный состав все желающие смогут у мемориального комплекса «Бронепоезд Козьма Минин» рядом с Дворцом культуры железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
В составе поезда — два паровоза серии Л, шесть платформ с выставочными образцами военной техники, два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. Прибытие состава организуют в рамках празднования Дня Победы.
Встречающих «Поезд Победы» ждет торжественный митинг и концерт.
Напомним, в столицу Приволжья на «Буревестнике» привезли частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.
