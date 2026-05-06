Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Верхней Пышме введут «сухой закон» в День Победы

В День Победы в Верхней Пышме запретят продавать алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

Власти Верхней Пышмы приняли решение полностью запретить продажу спиртного в городе 9 мая. Об этом информирует пресс-служба мэрии Верхней Пышмы.

Такой «сухой закон» вводят на один день с 8:00 до 23:00. Продавать алкоголь не будут в магазинах, а также мелких точках продажи. Запрет распространяется на юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, жителям Верхней Пышмы запретят проносить алкоголь и напитки в стеклянной таре в места празднования годовщины Победы. Полиция будет следить за тем, чтобы в городе не было нетрезвых горожан.

Напомним, что в Екатеринбурге не стали отменять шествие «Бессмертный полк». Также акцию проведут в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Каменске — Уральском.