Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге ликвидировали семейный наркобизнес

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области ликвидировали преступную группу, осуществлявшую сбыт синтетических наркотиков на территории Таганрога с середины 2025 года.

В состав группировки входили три человека: 47‑летняя женщина; её 23‑летний сын; 43‑летний сожитель женщины.

Злоумышленники использовали схему тайниковых закладок, размещая наркотики в разных районах города. В ходе задержания одного из фигурантов полицейские изъяли 60 фольгированных свёртков с метадоном. При последующем обыске жилища подозреваемых обнаружено ещё несколько партий запрещённого вещества. Общая масса изъятых наркотиков превысила 70 г.

Возбуждены уголовные дела:

по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»);

по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору и в значительном размере»).

Правоохранительные органы продолжают устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности и возможных соучастников.