В Таганроге ликвидировали семейный наркобизнес

Злоумышленники использовали схему тайниковых закладок, размещая наркотики в разных районах города. В ходе задержания одного из фигурантов полицейские изъяли 60 фольгированных свёртков с метадоном. При последующем обыске жилища подозреваемых обнаружено ещё несколько партий запрещённого вещества. Общая масса изъятых наркотиков превысила 70 г.