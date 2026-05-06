В Таганроге ликвидировали семейный наркобизнес

Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области ликвидировали преступную группу, осуществлявшую сбыт синтетических наркотиков на территории Таганрога с середины 2025 года.
В состав группировки входили три человека: 47‑летняя женщина; её 23‑летний сын; 43‑летний сожитель женщины.
Злоумышленники использовали схему тайниковых закладок, размещая наркотики в разных районах города. В ходе задержания одного из фигурантов полицейские изъяли 60 фольгированных свёртков с метадоном. При последующем обыске жилища подозреваемых обнаружено ещё несколько партий запрещённого вещества. Общая масса изъятых наркотиков превысила 70 г.
Возбуждены уголовные дела:
по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»);
по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору и в значительном размере»).
Правоохранительные органы продолжают устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности и возможных соучастников.